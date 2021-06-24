"Теперь это можно говорить": Фадеев раскрыл секрет, как ему удалось самостоятельно похудеть на 127 кг
Музыкальный продюсер настолько серьёзно подошёл к вопросу, что даже изучил его с научной точки зрения.
Фото © Instagram / fadeevmaxim
Музыкальный продюсер Максим Фадеев снова удивил подписчиков своим стремительным преображением. Он выложил новое фото в "Инстаграм" и рассказал, что потерял уже 127 килограммов.
"Вот теперь это можно говорить, и теперь это не просто слова, это уже наука!" — приводит слова Фадеева портал "Дни.ру".
Максим Фадеев похудел в два раза и выложил фото, на котором не узнать прежнего толстяка весом 200 кг
Музыкант настолько серьёзно взялся за решение проблемы с лишним весом, что начал изучать её с научной точки зрения. Он рассказал, что разработал собственную программу похудения, основанную на его собственном опыте потери веса, и скоро её представит.
Ранее Максим Фадеев потребовал извинений от диетолога, который резко прокомментировал его метод похудения. Специалист посчитал, что не обошлось без помощи медиков и пластических хирургов. Он засомневался в самостоятельном избавлении продюсера от лишней кожи в районе живота и рук, отметив, что такое быстрое похудение невозможно без специальных ограничений и может привести к тяжёлым последствиям.
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