"Уфа" отказалась покупать футболиста "Спартака" Урунова
Башкирский клуб был готов перевести за игрока миллион евро тремя траншами. Красно-белых такие условия не устроили.
Фото © ФК "Спартак"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб отказался от приобретения узбекского полузащитника "Спартака" Остона Урунова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Мы были готовы заплатить один миллион евро в три транша, которые были определены чётко по срокам. Нам "Спартак" поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки. Это обычная практика", — заявил Газизов.
"Становится неинтересно и приторно": Жена Федуна попрощалась с подписчиками телеграм-канала, в котором разносила руководство "Спартака"
В ближайшее время Урунов будет тренироваться со второй командой "Спартака". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова, 20-летний хавбек не полетит с основной командой на сбор в Австрию.
Урунов играл за "Уфу" с февраля по август 2020 года. Затем его за миллион евро купил "Спартак". В составе красно-белых узбекский футболист провёл девять матчей, забив один гол. В феврале 2021 года его арендовала "Уфа".
Комментариев: 0