"Уфа" отказалась покупать футболиста "Спартака" Урунова

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб отказался от приобретения узбекского полузащитника "Спартака" Остона Урунова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы были готовы заплатить один миллион евро в три транша, которые были определены чётко по срокам. Нам "Спартак" поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки. Это обычная практика", — заявил Газизов.

В ближайшее время Урунов будет тренироваться со второй командой "Спартака". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова, 20-летний хавбек не полетит с основной командой на сбор в Австрию.