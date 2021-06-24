НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Уфа" отказалась покупать футболиста "Спартака" Урунова

Башкирский клуб был готов перевести за игрока миллион евро тремя траншами. Красно-белых такие условия не устроили.

24 июня, 14:54
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб отказался от приобретения узбекского полузащитника "Спартака" Остона Урунова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы были готовы заплатить один миллион евро в три транша, которые были определены чётко по срокам. Нам "Спартак" поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки. Это обычная практика", — заявил Газизов.

"Становится неинтересно и приторно": Жена Федуна попрощалась с подписчиками телеграм-канала, в котором разносила руководство "Спартака"

"Становится неинтересно и приторно": Жена Федуна попрощалась с подписчиками телеграм-канала, в котором разносила руководство "Спартака"

В ближайшее время Урунов будет тренироваться со второй командой "Спартака". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора по связям с общественностью московского клуба Антона Фетисова, 20-летний хавбек не полетит с основной командой на сбор в Австрию.

Урунов играл за "Уфу" с февраля по август 2020 года. Затем его за миллион евро купил "Спартак". В составе красно-белых узбекский футболист провёл девять матчей, забив один гол. В феврале 2021 года его арендовала "Уфа".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Есть клубы и получше": Отец лидера ЦСКА рассказал, стоит ли ему уходить из команды

сегодня в 15:23

Итальянский "Наполи" интересуется футболистом сборной России Джикией

сегодня в 14:39

"Не надо принимать поспешных решений": Матыцин высказался о судьбе Черчесова после провала на Евро-2020

сегодня в 13:53

Стало известно, кого не коснутся требования о ПЦР-тестах на курортах Кубани

сегодня в 15:12

Обидевшаяся дочь вручила маме такую смешную записку, что в Сети её уже разобрали на цитаты

сегодня в 15:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1