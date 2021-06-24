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"Увеличить посещаемость не получится": Четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдёт при 50-процентной заполняемости арены

В Северной столице 2 июля сыграют победители противостояний Франции со Швейцарией и Хорватии с Испанией.

24 июня, 13:30
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что четвертьфинальный матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдет, как и было запланировано, с максимальной заполняемостью стадиона в 50%. Об этом глава ведомства сообщил на пресс-конференции.

"Уверен, что тот четвертьфинальный матч, который остался, вызовет большой интерес. Стадион будет на 50% заполнен. Это критерий, который мы не можем увеличить, но люди, которые попадут на него, получат громадное удовольствие", отметил Матыцин.

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Генеральный директор оргкомитета матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подтвердил, что подготовка к игре продолжается по запланированному графику.

"Уверен, что нас ждёт очень яркий четвертьфинал. Мы испытывали определённые беспокойства в отношении отдельных элементов турнира, но они не оправдались", — сказал он.

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Четвертьфинальный матч Евро-2020 состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. В нём сыграют победители противостояний Франции со Швейцарией и Хорватии с Испанией.

На групповом этапе турнира Санкт-Петербург принял шесть матчей. В городе состоялись игры Бельгия — Россия (3:0), Польша — Словакия (1:2), Финляндия — Россия (0:1), Швеция — Словакия (1:0), Финляндия — Бельгия (0:2) и Швеция — Польша (3:2). На них суммарно присутствовало почти 108 тысяч зрителей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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