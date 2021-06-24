Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что четвертьфинальный матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдет, как и было запланировано, с максимальной заполняемостью стадиона в 50%. Об этом глава ведомства сообщил на пресс-конференции.

"Уверен, что тот четвертьфинальный матч, который остался, вызовет большой интерес. Стадион будет на 50% заполнен. Это критерий, который мы не можем увеличить, но люди, которые попадут на него, получат громадное удовольствие", — отметил Матыцин.

Генеральный директор оргкомитета матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин подтвердил, что подготовка к игре продолжается по запланированному графику.

"Уверен, что нас ждёт очень яркий четвертьфинал. Мы испытывали определённые беспокойства в отношении отдельных элементов турнира, но они не оправдались", — сказал он.

Четвертьфинальный матч Евро-2020 состоится в Санкт-Петербурге 2 июля. В нём сыграют победители противостояний Франции со Швейцарией и Хорватии с Испанией.