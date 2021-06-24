Провал сборной России на Евро-2020 ещё долго будет обсуждаться экспертами и болельщиками. Тем более, что отечественный футбол — пока на паузе, а значит, позор национальной команды — тема номер один. Естественно, что после такого результата большая часть экспертов и фанатов потребовала отставки главного тренера Станислава Черчесова. Правда, возникает логичный вопрос: а кто вместо него? Лайф представляет подборку целого ряда тренеров, которые могли бы возглавить сборную России.

Доменико Тедеско

Молодой, харизматичный, с прекрасной тактической выучкой и великолепными рекомендациями от Заремы Салиховой. Плюсов, как вы видите, — тьма. К тому же серебро последнего чемпионата России на груди внушает доверие к немецкому наставнику. Из не самого сильного "Спартака" он сумел сделать участника Лиги чемпионов.

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Вряд ли РФС не смог удовлетворить бы аппетиты Тедеско. Черчесов ведь получает 2,5 миллиона евро. Сам Доменико, возможно, и рад был бы вернуться в Россию, но пока, во-первых, его никто не звал, а во-вторых, уезжал он из Москвы именно потому, что скучал по семье и родным. Впрочем, необязательно постоянно быть в нашей стране, чтоб тренировать сборную. У Гуса Хиддинка отлично получалось жить в Нидерландах и приводить отечественную команду к бронзе Евро-2008.

— Если назначат Тедеско, я не скажу, что это бред. Мне будет интересно наблюдать за его работой в сборной. При этом не считаю, что это самый лучший выбор. Если бы Тедеско был кристально чистым, то я был бы за его назначение в сборную. Но в "Спартак" при нём попадали очень сомнительные личности, поэтому в искренность Тедеско я не верю, — заявлял Sport24 бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко.

Сергей Семак

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Резюме тут тоже более чем приличное. Три золота РПЛ — есть, регулярное участие в Лиге чемпионов — пожалуйста, умение работать с игроками самого разного статуса и калибра — имеется. Кажется, что Сергей Семак из "Зенита" идеально подходит нашей сборной. Он тоже достаточно молод и, уверены, имеет ряд самых разных идей, как освежить национальную команду.

Не думаем, что и убедить его возглавить сборную в случае чего для РФС будет сильно сложно. Тут достаточно просто взглянуть на фигуру босса союза и его связь с сине-бело-голубыми. Вряд ли Семаку удастся отказать.

Но тут тоже есть нюансы. Всё-таки кресло под Семаком шаталось уже не один раз, особенно в дни провальных игр в Лиге чемпионов, а у "Зенита" на европейской арене уже давненько не клеится, и вина Семака в этом тоже есть. Плюс наверняка болельщиков не обрадует стиль игры нынешнего "Зенита", который уж больно по сути своей напоминает почерк команды Черчесова. Хотя не исключено, что Семак бы и в сборной нашёл второго форварда, что облегчило бы жизнь Артёму Дзюбе.

Владимир Федотов

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О том, что главный тренер "Сочи" — один из ярчайших прорывов этого года, в тренерской среде не говорил только ленивый. У него и в "Оренбурге" всё клеилось неплохо, и с южанами он до Еврокубков смог доехать. У него-то, к слову, столь сильной команды, как "Зенит", не было, хотя и целый десант игроков из Петербурга на Черноморское побережье отправили.

Однако если отбросить в сторону эмоции, то Федотов вряд ли к такому вызову готов. Конечно, потенциальная цифра в графе "Оклад" будет приятно радовать глаз, но и сам, уверены, понимает, что ещё не созрел. Хороший сезон с "Сочи" — достижение неплохое, но не более того. Тем не менее этот вариант был бы очень даже любопытен.

Леонид Слуцкий или Валерий Карпин

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Мы решили включить их в одну позицию, ибо они на слуху достаточно регулярно, когда речь заходит о самых разных тренерских делах. Леонид Слуцкий, чего скрывать, действительно лучший российский тренер. С достаточно проблемным "Рубином" смог почти добраться до медалей РПЛ, зажёг несколько новых имён для сборной, да и публика его любит. Нюанс лишь в том, что вряд ли Слуцкий второй раз будет наступать на грабли сборной. Если помните, его появление в ней перед Евро-2016 закончилось достаточно грустно.

Валерий Карпин, как в лучшие годы, остаётся мастером хлёстких заявлений. Он не будет стесняться идти своим путём, менять на корню множество самых разных нюансов. В общем, он точно не оставил бы сборную в том виде, в котором она есть сейчас. Плюс Карпин чего только не попробовал в тренерской карьере, только не работу в сборной. Но и ему это вряд ли надо. Менять комфортное пребывание в кресле наставника "Ростова" на расстрельную должность в сборной — не его вариант, как нам видится. К тому же и успехов в последние годы у него не особо-то видно.

— Карпина вполне можно поставить, думаю, у него неплохо получится, — заявил "Советскому спорту" Андрей Червиченко.

Старая гвардия: Юрий Сёмин или Курбан Бердыев

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Мастодонты тренерского цеха, за плечами которых — огромное количество самых разных матчей, команд и наград. Сёмина обожает Черкизово и все, для кого "Локомотив" — больше чем просто команда. Юрий Павлович, безусловно, огромный авторитет, с мнением которого будут считаться. Он и игроков подберёт, и слова самые нужные. К тому же опыт в сборной у него уже был. Другой вопрос, что Сёмину уже прилично за 70 лет, и он давно не тренирует. Нужна ли ему сейчас такая ответственность?

Аналогичные соображения можно высказать и в адрес Курбана Бердыева. Его обожают Казань и Ростов, он творил чудеса в Лиге чемпионов. Но всё это осталось где-то в прошлом. Там же, где мы берём бронзу Евро-2008. Бердыев уже два года не тренирует. Понятно, что он не потерял связь с Россией и найдётся немало заинтересованных в его назначении на серьёзный пост, но насколько сейчас он сам готов к такому вызову? Особенно когда нет времени на раскачку.

— Если только Курбан Бердыев. Возможно, он сможет привнести что-то новое. Других кандидатур я не вижу, — отвечал на соответствующий вопрос "Известий" бывший защитник "Динамо" Александр Точилин.

Гус Хиддинк

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Ещё одна сказка с прицелом на ностальгические эмоции. Гуса "Иваныча" наша страна любить будет вечно. Голландский специалист влюбил всю страну и мир в Аршавина, Павлюченко, Акинфеева и других героев 2008 года. Но последние места работы Хиддинка не внушают доверия. Сейчас он и вовсе трудится в сборной Кюросау. Да-да, там тоже играют в футбол. К тому же наверняка Хиддинк захочет хороший оклад, даже больше, чем у Черчесова.

Участники нынешнего Евро-2020: Йоахим Лёв и Владимир Петкович

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Главный тренер сборной Германии заканчивает своё пребывание у руля национальной команды. Лёв доиграет этот турнир и отправится отдыхать и заниматься своими делами. Не исключено, что он не будет делать большой паузы. Тут бы и подсуетиться нашим чиновникам. Да вряд ли Лёв захочет менять одну из лучших сборных мира на нашу команду. К тому же удивить его деньгами тоже будет непросто. Если только речь не пойдёт о совсем астрономических суммах, которые перевалят за четыре-пять миллионов евро в год.

Владимир Петкович, если вы не знали, тренирует сборную Швейцарии. Этим он, кстати, занимается последние семь лет. И получается довольно-таки неплохо. По слухам, ему активно ищут новое место работы, а в числе возможных вариантов назывался и "Зенит". Так что какая-то связь с нашей страной уже есть. Плюс — знает русский язык! Кандидатура, как вы понимаете, любопытная.

Станислав Черчесов

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Да-да, друзья. Вместо Черчесова... Черчесов. На наш взгляд, это самый реальный вариант из всех существующих. До возобновления квалификации ЧМ-2022 — два месяца. На место Станислава Саламовича, если же убирать его, должен прийти максимально подготовленный человек. Есть ли сейчас такой на рынке? Кажется, что Черчесов — меньшее из всех возможных зол. Да, он опозорился на Евро, да его футбол наскучил и слишком примитивен, и да, он очень неплохо получает.

Однако готова ли наша сборная к таким переменам именно сейчас? Понятно, что Черчесов — глыба, сдвинуть которую будет ох как сложно. Впрочем, есть ощущение, что и сам наставник сборной после этого турнира всё прекрасно понял. Виду не показал, но понял. Быть может, и не стоит так сразу рубить с плеча?

Немного экзотики: Мусаев, Каррера или Реднапп

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