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Футболистом сборной России заинтересовался итальянский клуб

По словам его представителя, в ЦСКА, за который выступает игрок, пока никто с официальным предложением не обращался.

24 июня, 12:45
<p>Игорь Дивеев (слева) с Артёмом Дзюбой. Фото © РФС</p>

Игорь Дивеев (слева) с Артёмом Дзюбой. Фото © РФС

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Дивеева, заявил, что к игроку проявляли интерес представители итальянской "Венеции". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Интерес от "Венеции" был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это всё было до Евро. Всё это пока на уровне разговоров", рассказал Ерёмин.

Дивеев выступал в составе сборной России на Евро-2020. В матче против Бельгии (0:1) он вышел на замену после перерыва, а в играх с Финляндией (1:0) и Данией (1:4) отыграл по 90 минут. На групповом этапе наша команда заняла последнее — четвёртое место и вылетела из розыгрыша.

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За ЦСКА защитник выступает с 2019 года. В составе армейцев 21-летний футболист провёл 77 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. До этого Дивеев играл за "Уфу".

"Венеция" по итогам прошлого сезона пробилась в Серию А.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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