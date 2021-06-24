Футболистом сборной России заинтересовался итальянский клуб

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Дивеева, заявил, что к игроку проявляли интерес представители итальянской "Венеции". Об этом сообщает "Чемпионат".



"Интерес от "Венеции" был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это всё было до Евро. Всё это пока на уровне разговоров", — рассказал Ерёмин.

Дивеев выступал в составе сборной России на Евро-2020. В матче против Бельгии (0:1) он вышел на замену после перерыва, а в играх с Финляндией (1:0) и Данией (1:4) отыграл по 90 минут. На групповом этапе наша команда заняла последнее — четвёртое место и вылетела из розыгрыша.

За ЦСКА защитник выступает с 2019 года. В составе армейцев 21-летний футболист провёл 77 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. До этого Дивеев играл за "Уфу".