Футболистом сборной России заинтересовался итальянский клуб
По словам его представителя, в ЦСКА, за который выступает игрок, пока никто с официальным предложением не обращался.
Игорь Дивеев (слева) с Артёмом Дзюбой. Фото © РФС
Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Дивеева, заявил, что к игроку проявляли интерес представители итальянской "Венеции". Об этом сообщает "Чемпионат".
"Интерес от "Венеции" был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это всё было до Евро. Всё это пока на уровне разговоров", — рассказал Ерёмин.
Дивеев выступал в составе сборной России на Евро-2020. В матче против Бельгии (0:1) он вышел на замену после перерыва, а в играх с Финляндией (1:0) и Данией (1:4) отыграл по 90 минут. На групповом этапе наша команда заняла последнее — четвёртое место и вылетела из розыгрыша.
Тяжёлая работа за 2,5 миллиона евро: Кто может заменить Черчесова после позора сборной России на Евро-2020
За ЦСКА защитник выступает с 2019 года. В составе армейцев 21-летний футболист провёл 77 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи. До этого Дивеев играл за "Уфу".
"Венеция" по итогам прошлого сезона пробилась в Серию А.
Комментариев: 0