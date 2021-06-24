Москвич сам отдал телефонным мошенникам 9 млн и заложил квартиру

Житель Москвы Сергей собственноручно отдал мошенникам почти девять миллионов рублей и часть квартиры, думая, что помогает поймать банковских аферистов.

Мужчине поступил звонок, женщина представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что на имя Сергея пытаются оформить кредит. По её словам, мошенники сами работают в кредитной организации и Сергей может помочь их поймать. Для помощи "следствию" москвичу предложили оформить как можно больше кредитов, а полученные деньги перевести на "безопасный" счёт.

Сергей был убеждён, что, когда "операция по поимке преступников закончится", ему спишут все займы. Он обошёл все возможные банки, и после этого мошенники направили его в финансовую организацию для оформления ипотеки под залог квартиры. Заявка была одобрена быстро, мужчине выдали 1,5 миллиона рублей, которые он сразу перевёл аферистам. Только после транзакции Сергей осознал, что происходит, и отправился в полицию.

"После всех подсчётов выяснилось, что мужчина оформил на себя кредитов и ипотеку на общую сумму в 8 868 000 рублей... В конце концов, Сергей понял, что не помогает задержать преступников, а попросту разоряет себя и вскоре может потерять и квартиру", — рассказал источник в правоохранительных органах изданию kp.ru.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение".