В России обнаружили более 16 тысяч мутаций коронавируса

В России было выявлено свыше 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Обнаружено более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса", — сказал он на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Максютов признал, что справиться с таким разнообразием вариантов вируса можно только благодаря повсеместной вакцинации, причём это касается не только России.