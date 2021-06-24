В России обнаружили более 16 тысяч мутаций коронавируса
Справиться с таким разнообразием штаммов можно только благодаря повсеместной вакцинации, признали в "Векторе".
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В России было выявлено свыше 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"Обнаружено более 16 тысяч потенциальных мутаций коронавируса", — сказал он на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
Максютов признал, что справиться с таким разнообразием вариантов вируса можно только благодаря повсеместной вакцинации, причём это касается не только России.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, однако в Москве и регионах встречаются "британский" и "индийский" варианты.
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