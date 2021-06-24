"Эпиваккорону" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"
По словам одного из разработчиков вакцины Рината Максютова, пептид, ставший основой созданного препарата, устойчив к подобным изменениям.
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Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" показала эффективность против всех опасных мутаций, включая индийские штаммы "дельта" и "дельта плюс". Об этом сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", разработавшего препарат, Ринат Максютов.
"Все мутации, которые вызывают беспокойство, — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "дельта плюс" — не попадают в структуру выбранного пептида", — сказал он на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".
По словам Максютова, этот пептид стал основой российской вакцины от коронавируса, поэтому он устойчив к изменениям.
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