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"Эпиваккорону" признали эффективной против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс"

По словам одного из разработчиков вакцины Рината Максютова, пептид, ставший основой созданного препарата, устойчив к подобным изменениям.

24 июня, 14:15

Фото © Pexels

Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" показала эффективность против всех опасных мутаций, включая индийские штаммы "дельта" и "дельта плюс". Об этом сообщил генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", разработавшего препарат, Ринат Максютов.

"Все мутации, которые вызывают беспокойство, — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "дельта плюс" — не попадают в структуру выбранного пептида", — сказал он на III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

По словам Максютова, этот пептид стал основой российской вакцины от коронавируса, поэтому он устойчив к изменениям.

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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, когда может улучшиться ситуация с ковидом в России. По её словам, обстановка остаётся нестабильной, она меняется изо дня в день.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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