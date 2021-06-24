Врачи в Подмосковье жалуются на массовые вызовы ради оформления медотводов от вакцинации

Жители Подмосковья, где сегодня был зарегистрирован очередной суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса, массово озаботились оформлением медицинских отводов от вакцинации. Об этом Лайфу стало известно из телеграмм-чата по вопросам качества и доступности медицины "Балашиха. Здоровье", созданного Общественной палатой Московской области.

Скриншот © Telegram-чат "Балашиха. Здоровье"

Из сообщений пациентов в этом чате следует, что медицинская система округа не справляется с текущей ситуацией, визита врача многие ожидают по шесть-восемь дней, а оказание плановой медпомощи в городе практически парализовано. Самих медиков в Балашихе тоже не хватает, и оформление медотводов ещё сильнее усугубляет существующее положение вещей.

"Уважаемые жители округа! Просим не загружать врачей вызовами на дом для оформления медицинских отводов от вакцинации", — обратилась к пациентам заместитель главного врача по поликлинической работе Балашихинской областной больницы Александра Гнедина.

По данным Лайфа, с похожей проблемой сталкиваются медики в Одинцовском и Красногорском районах Подмосковья.