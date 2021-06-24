Врачи в Подмосковье жалуются на массовые вызовы ради оформления медотводов от вакцинации
В регионе, где фиксируют антирекорды по количеству смертей от ковида, а медики не справляются с наплывом пациентов, медотводы становятся очередной проблемой, парализующей систему оказания медпомощи.
Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин
Жители Подмосковья, где сегодня был зарегистрирован очередной суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса, массово озаботились оформлением медицинских отводов от вакцинации. Об этом Лайфу стало известно из телеграмм-чата по вопросам качества и доступности медицины "Балашиха. Здоровье", созданного Общественной палатой Московской области.
Скриншот © Telegram-чат "Балашиха. Здоровье"
Из сообщений пациентов в этом чате следует, что медицинская система округа не справляется с текущей ситуацией, визита врача многие ожидают по шесть-восемь дней, а оказание плановой медпомощи в городе практически парализовано. Самих медиков в Балашихе тоже не хватает, и оформление медотводов ещё сильнее усугубляет существующее положение вещей.
"Уважаемые жители округа! Просим не загружать врачей вызовами на дом для оформления медицинских отводов от вакцинации", — обратилась к пациентам заместитель главного врача по поликлинической работе Балашихинской областной больницы Александра Гнедина.
По данным Лайфа, с похожей проблемой сталкиваются медики в Одинцовском и Красногорском районах Подмосковья.
Напомним, что на днях власти Московской области приняли решение ужесточить существующие ограничения по коронавирусу: вслед за столицей в Подмосковье будет введена система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, а также ограничивается проведение массовых мероприятий. Кроме того, в областном Минздраве не исключили, что жителям Подмосковья запретят пользоваться общественным транспортом без QR-кодов, получить которые могут только привитые граждане, а также имеющие антитела к коронавирусу.
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