Посол Великобритании оставила без комментариев вопросы журналистов про эсминец
Она побывала в МИД России, но ни на пути туда, ни после выхода из здания не стала общаться с прессой.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Британский посол в Москве Дебора Броннерт покинула Министерство иностранных дел РФ после вызова из-за инцидента с заходом эсминца ВМС Соединённого Королевства в территориальные воды России в Чёрном море. От комментариев она отказалась.
Дипломат не стала отвечать на вопросы журналистов ни на пути туда, ни после выхода из здания МИД РФ.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное.
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