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Посол Великобритании оставила без комментариев вопросы журналистов про эсминец

Она побывала в МИД России, но ни на пути туда, ни после выхода из здания не стала общаться с прессой.

24 июня, 14:06

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Британский посол в Москве Дебора Броннерт покинула Министерство иностранных дел РФ после вызова из-за инцидента с заходом эсминца ВМС Соединённого Королевства в территориальные воды России в Чёрном море. От комментариев она отказалась.

Дипломат не стала отвечать на вопросы журналистов ни на пути туда, ни после выхода из здания МИД РФ.

Захарова указала на несостыковки в версиях Лондона по инциденту с эсминцем в Чёрном море

Захарова указала на несостыковки в версиях Лондона по инциденту с эсминцем в Чёрном море

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное.

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Минобороны показало видео инцидента с британским эсминцем в Чёрном море

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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