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МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем

Российская сторона расценивает этот случай как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

24 июня, 13:59
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

МИД заявил "решительный протест" послу Соединённого Королевства Деборе Броннерт в связи с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за последствия в случае повторения подобных провокаций будет лежать на британской стороне.

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В Кремле назвали сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем

"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна.

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Предупреждения и выстрелы: Британский журналист показал видео с борта эсминца во время провокации у берегов Крыма

Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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