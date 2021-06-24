МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем

МИД заявил "решительный протест" послу Соединённого Королевства Деборе Броннерт в связи с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за последствия в случае повторения подобных провокаций будет лежать на британской стороне.

"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, — говорится в сообщении ведомства.