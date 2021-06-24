МИД РФ выразил протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем
Российская сторона расценивает этот случай как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
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МИД заявил "решительный протест" послу Соединённого Королевства Деборе Броннерт в связи с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за последствия в случае повторения подобных провокаций будет лежать на британской стороне.
"Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна.
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Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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