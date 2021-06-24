Киркоров признался в любви Украине в ответ на внесение в чёрный список

Певец Филипп Киркоров назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины, однако заметил, что этим надо гордиться. Артист подчеркнул, что продолжит любить Незалежную "как страну, а не как государство".

"Тем, что произошло, надо гордиться! Внесение в чёрный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много… Некоторые недалёкие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистичной пропаганде", — сказал певец Лайфу.

Исполнитель заметил, что если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть. Он с сожалением обратил внимание на миллионы поклонников, которые теперь не смогут увидеть своего кумира.