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Киркоров признался в любви Украине в ответ на внесение в чёрный список

По его мнению, недалёкие чиновники из Незалежной просто пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистичной пропаганде.

24 июня, 13:53
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kirkorovofficial/photos/3045908308834768" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Филипп Киркоров</a></p>

Фото © Facebook / Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров назвал абсурдным своё попадание в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины, однако заметил, что этим надо гордиться. Артист подчеркнул, что продолжит любить Незалежную "как страну, а не как государство".

"Тем, что произошло, надо гордиться! Внесение в чёрный список народного артиста Украины — это уже звучит как абсурд, но в мире сейчас такого много… Некоторые недалёкие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистичной пропаганде", — сказал певец Лайфу.

Исполнитель заметил, что если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть. Он с сожалением обратил внимание на миллионы поклонников, которые теперь не смогут увидеть своего кумира.

Украина признала Киркорова угрозой нацбезопасности

Украина признала Киркорова угрозой нацбезопасности

Ранее Лайф сообщал, что суд закрыл дело о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу латвийского банка. Интересы певца в суде представлял "звёздный" юрист Александр Добровинский, и дело удалось решить без ущерба для обеих сторон.

Авторы
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Никита Могилев
Никита Могилев

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