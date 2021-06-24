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Синоптик рассказала, когда в Москве спадёт жара

30-градусные температуры сменятся более комфортными значениями, а палящее солнце заменят дожди с грозами.

24 июня, 13:45
<p>Фото © АГН "Москва" / Авилов Александр</p>

Фото © АГН "Москва" / Авилов Александр

Первые дожди в столичном регионе могут пройти уже в конце текущей недели. Об этом в беседе с Лайфом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Однако, по её словам, несмотря на это, температура воздуха останется высокой.

"Мы прогнозируем возрастание неустойчивости в атмосфере, и уже в воскресенье местами возможны кратковременные дожди с грозой. Но и в начале следующей недели температура останется довольно высокой. В субботу — плюс 33–35 градусов в Москве, в воскресенье — плюс 32–34 градуса", — сказала собеседница Лайфа.

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По словам метеоролога, в воскресенье дожди не кончатся и в понедельник пройдут практически повсеместно. Во вторник также не исключены осадки, к этому времени температура спадёт до 22–27 градусов. Таким образом, погода будет меняться с приближением атмосферного фронта с запада, добавила Макарова.

Напомним, аномальная жара накрыла центральную часть России с конца прошлой недели. В дневные часы столбики термометров в Москве прогреваются практически до 35 градусов, из-за чего в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

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Жителям центральной части России пообещали спасительный спад жары

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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