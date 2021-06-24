Синоптик рассказала, когда в Москве спадёт жара

Первые дожди в столичном регионе могут пройти уже в конце текущей недели. Об этом в беседе с Лайфом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Однако, по её словам, несмотря на это, температура воздуха останется высокой.

"Мы прогнозируем возрастание неустойчивости в атмосфере, и уже в воскресенье местами возможны кратковременные дожди с грозой. Но и в начале следующей недели температура останется довольно высокой. В субботу — плюс 33–35 градусов в Москве, в воскресенье — плюс 32–34 градуса", — сказала собеседница Лайфа.