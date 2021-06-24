В Российском союзе туриндустрии поддержали решение пускать на курорты Кубани только привитых

Решение властей Краснодарского края с 1 августа пускать на курорты только привитых туристов поможет снизить риски распространения коронавируса. Такую точку зрения высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, данная мера не является чем-то чрезмерным.

"Снизятся риски заболеть ковидом и количество инфицированных. Многие ограничительные меры, в частности тестирование на коронавирус, вводились и в прошлом году, когда курорты начали открываться. Тогда же действовало правило о заполняемости гостиниц на 50%", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Между тем от прогнозов по возможному падению спроса со стороны туристов Барзыкин воздержался. По его словам, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом в российских регионах.