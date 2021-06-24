В Российском союзе туриндустрии поддержали решение пускать на курорты Кубани только привитых
От прогнозов по возможному падению спроса со стороны туристов Барзыкин воздержался.
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Решение властей Краснодарского края с 1 августа пускать на курорты только привитых туристов поможет снизить риски распространения коронавируса. Такую точку зрения высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его мнению, данная мера не является чем-то чрезмерным.
"Снизятся риски заболеть ковидом и количество инфицированных. Многие ограничительные меры, в частности тестирование на коронавирус, вводились и в прошлом году, когда курорты начали открываться. Тогда же действовало правило о заполняемости гостиниц на 50%", — сказал он в беседе с телеканалом "360".
Между тем от прогнозов по возможному падению спроса со стороны туристов Барзыкин воздержался. По его словам, многое будет зависеть от ситуации с коронавирусом в российских регионах.
Первой обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ввела Москва. Позже на такие меры пошло ещё чуть более десяти регионов. ВЦИОМ выяснил, что 49% россиян положительно относятся к обязательным прививкам от коронавируса части работающего населения в Москве и Подмосковье, против выступает 30%. Ещё 16% заявили о нейтральной позиции.
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