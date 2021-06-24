Фестиваль "Жара" продолжится в онлайн-формате

Музыкальный фестиваль "Жара", который был запланирован с 24 по 27 июня, продолжится в онлайн-формате. Организаторы предложат зрителям вернуть билеты или обменять их на следующий год, сообщается на странице мероприятия в "Фейсбуке".

"Все остальные дни фестиваля будут проходить без зрителей. Но вы все сможете присутствовать на фестивале — онлайн", — говорится в сообщении.

Купившие билеты на фестиваль смогут обменять их на пропуск на "Жара Music Awards", запланированный на 4 апреля 2022 года в КЗ "Крокус сити холл", и на фестиваль "Жара в Баку", который состоится 27 июля 2022 года. При этом в группе "Жара ТВ" во "ВКонтакте" сообщается, что трансляции следующих дней фестиваля не состоятся.

Накануне состоялось гала-открытие фестиваля "Жара" в концертном зале "Крокус сити холл". После этого мероприятием заинтересовался Роспотребнадзор.