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Фестиваль "Жара" продолжится в онлайн-формате

Билеты предлагается обменять на мероприятия, проведение которых запланировано на следующий год.

24 июня, 13:19
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-128234813?z=photo-128234813_457270011/photos-128234813" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЖАРА ТВ</a></p>

Фото © VK / ЖАРА ТВ

Музыкальный фестиваль "Жара", который был запланирован с 24 по 27 июня, продолжится в онлайн-формате. Организаторы предложат зрителям вернуть билеты или обменять их на следующий год, сообщается на странице мероприятия в "Фейсбуке".

"Все остальные дни фестиваля будут проходить без зрителей. Но вы все сможете присутствовать на фестивале — онлайн", — говорится в сообщении.

Купившие билеты на фестиваль смогут обменять их на пропуск на "Жара Music Awards", запланированный на 4 апреля 2022 года в КЗ "Крокус сити холл", и на фестиваль "Жара в Баку", который состоится 27 июля 2022 года. При этом в группе "Жара ТВ" во "ВКонтакте" сообщается, что трансляции следующих дней фестиваля не состоятся.

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Накануне состоялось гала-открытие фестиваля "Жара" в концертном зале "Крокус сити холл". После этого мероприятием заинтересовался Роспотребнадзор.

Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области из-за коронавируса отменили крупный фестиваль Ural Music Night и выпускные.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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