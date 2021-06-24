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Попова назвала "инфодемию" новой угрозой в условиях коронавируса

По оценкам Роспотребнадзора, нынешняя пандемия является первой в этом столетии, но далеко не финальной.

24 июня, 13:15

Фото © Kremlin.ru

В условиях борьбы с коронавирусом может возникнуть новая угроза, связанная с дезинформацией населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на конференции, посвящённой биологической безопасности. По словам Поповой, речь идёт об "инфодемии" и её пугающие последствия нельзя недооценивать, тем более что нынешняя пандемия является первой в этом столетии, но далеко не финальной.

"Если мы научились и понимаем в определённой степени, как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, — это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией", рассуждает глава Роспотребнадзора.

Роскомнадзор назвал самые распространённые и вредные фейки о коронавирусе

Роскомнадзор назвал самые распространённые и вредные фейки о коронавирусе

Напомним, что за 2020 год специалисты Роскомнадзора заблокировали более тысячи недостоверных материалов о коронавирусе. Среди самых популярных фейков — ложная статистика о количестве заболеваний и смертей, а также информация о продаже справок и пропусков. Кроме того, часто распространялись фейки о рекламе поддельных лекарств для борьбы с инфекцией.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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