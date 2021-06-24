Попова назвала "инфодемию" новой угрозой в условиях коронавируса

В условиях борьбы с коронавирусом может возникнуть новая угроза, связанная с дезинформацией населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на конференции, посвящённой биологической безопасности. По словам Поповой, речь идёт об "инфодемии" и её пугающие последствия нельзя недооценивать, тем более что нынешняя пандемия является первой в этом столетии, но далеко не финальной.

"Если мы научились и понимаем в определённой степени, как управлять процессом эпидемическим, новая угроза сегодняшнего дня, связанная с эпидемическим процессом, — это процесс инфодемии, процесс, когда вводят в заблуждение граждан ложными сообщениями, ложной информацией", — рассуждает глава Роспотребнадзора.