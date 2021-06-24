Лавров высказался о предложении провести саммит Россия — ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на предложения провести саммит Россия — ЕС. По его словам, пока Москва не знает деталей.

"Напомню, что президент Путин, президент Макрон, канцлер Меркель регулярно общаются в других форматах. Но эта тема всплыла впервые. Почему сейчас? Наверное, есть какая-то хронологическая связь с саммитом Путина и Байдена. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность", — отметил министр на пресс-конференции.

При этом Лавров отметил, что пока формат мероприятия для Москвы неясен, а также неясно, какой будет повестка и согласны ли другие члены ЕС с такой инициативой.

Глава МИД РФ напомнил, что раньше подобные саммиты проводились раз в два года, но "вся архитектура" (отношений РФ и ЕС) была разрушена в 2014 году.