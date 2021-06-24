Лавров высказался о предложении провести саммит Россия — ЕС
Глава МИД РФ напомнил, что раньше, до 2014 года, подобные встречи проводились раз в два года.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на предложения провести саммит Россия — ЕС. По его словам, пока Москва не знает деталей.
"Напомню, что президент Путин, президент Макрон, канцлер Меркель регулярно общаются в других форматах. Но эта тема всплыла впервые. Почему сейчас? Наверное, есть какая-то хронологическая связь с саммитом Путина и Байдена. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность", — отметил министр на пресс-конференции.
При этом Лавров отметил, что пока формат мероприятия для Москвы неясен, а также неясно, какой будет повестка и согласны ли другие члены ЕС с такой инициативой.
Глава МИД РФ напомнил, что раньше подобные саммиты проводились раз в два года, но "вся архитектура" (отношений РФ и ЕС) была разрушена в 2014 году.
Ранее Лайф писал, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала пригласить президента РФ Владимира Путина 24–25 июня на саммит Евросоюза. Её решение также поддержал и французский лидер Эмманюэль Макрон.
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