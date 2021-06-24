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Суд арестовал лётного директора S7, подозреваемого в продаже должности пилота

Мансур Бадраков был задержан сотрудниками ФСБ накануне вечером. Топ-менеджера взяли с поличным.

24 июня, 13:08
<p>Фото © Airliners.net / <a href="https://www.airliners.net/user/dn280tls/profile/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dn280</a></p>

Фото © Airliners.net / Dn280

Суд арестовал лётного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова, которого ранее заподозрили в попытке продать должность пилота лайнера Airbus A320neo за полтора миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Домодедовского городского суда Подмосковья.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере)", — говорится в сообщении суда.

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Напомним, Мансура Бадракова задержали с поличным при получении взятки накануне. По версии следствия, за нескромную сумму в полтора миллиона рублей он собирался устроить человека пилотом на первый из девяти новейших лайнеров авиакомпании. Как сообщал Лайф, вместе с Бадраковым был задержан ещё один человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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