Суд арестовал лётного директора S7, подозреваемого в продаже должности пилота
Мансур Бадраков был задержан сотрудниками ФСБ накануне вечером. Топ-менеджера взяли с поличным.
Фото © Airliners.net / Dn280
Суд арестовал лётного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова, которого ранее заподозрили в попытке продать должность пилота лайнера Airbus A320neo за полтора миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Домодедовского городского суда Подмосковья.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мансура Бадракова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере)", — говорится в сообщении суда.
Напомним, Мансура Бадракова задержали с поличным при получении взятки накануне. По версии следствия, за нескромную сумму в полтора миллиона рублей он собирался устроить человека пилотом на первый из девяти новейших лайнеров авиакомпании. Как сообщал Лайф, вместе с Бадраковым был задержан ещё один человек.
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