Что произошло?

Вечером 23 июня ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что лётный директор авиакомпании S7 задержан в Подмосковье сотрудниками ФСБ. В ближайшее время ему могут предъявить обвинения в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным, лётный директор S7 Мансур Бадраков оценил должность пилота в 1,5 млн рублей. Вместе с ним в тот же день правоохранительные органы задержали двух сотрудников S7 по подозрению в коммерческом подкупе.

В данный момент с Бадраковым работают сотрудники управления "Т" ФСБ России. Задержанный лётный директор S7 подозревается в содействии трудоустройству пилота на первый из девяти новейших самолётов Airbus A320neo в России.

Как купить права на самолёт?

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Получить допуск к управлению самолётом без подготовки невозможно. В гражданскую авиацию пилоты приходят разными путями. Кто-то учится в одном из двух ведущих вузов страны — Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации или Ульяновском институте гражданской авиации. Другие приходят в гражданскую авиацию из военно-воздушных сил, предварительно отучившись в училище. Командир воздушного судна одной из российских авиакомпаний Владимир Иванов (имя и фамилия изменены по просьбе собеседника) рассказал Лайфу, что сесть за штурвал гражданского авиалайнера невозможно с поддельными документами.

Авиация — это такой вид транспорта, который проверяют вдоль и поперёк. У Росавиации давно есть механизмы проверки личности любого потенциального пилота Владимир Иванов командир воздушного судна

Полтора миллиона за кресло пилота

Средняя зарплата пилота в России после пандемии — около 250 тыс. рублей в месяц. Работа командира воздушного судна обходится авиакомпаниям ещё дороже — около 400 тыс. рублей в месяц. Источник Лайфа в одной из авиакомпаний России пояснил: после кризиса авиакомпании аккуратно наращивают приём на работу новых пилотов, поэтому попасть на хорошую должность не всегда могут даже опытные специалисты.

Даже с полным набором документов требуются мужество и терпение, чтобы сесть в кресло и начать работать. В случае с Бадраковым речь идёт о содействии в трудоустройстве, но это не значит, что пилот попал бы на новый тип самолёта просто так. Сначала его проверяют — сверяют, сколько часов он налетал, изучают его личное дело, наводят справки. Потом, если всё в порядке, его направляют на обучение по конкретному типу воздушного судна, на котором ему предстоит летать. И только через полгода – год его допустят до первых полётов с инструктором. В самостоятельные рейсы даже такие люди сразу не выходят. Такие правила источник Лайфа в авиакомпании

По словам источника, зарплата пилота позволила бы пилоту "отбить" взятку примерно за год работы в авиакомпании.

Всех на карандаш

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Другой источник Лайфа из крупной российской авиакомпании отметил: попасть на работу вторым пилотом можно без особых проблем — достаточно пройти проверки, сдать экзамены и иметь допуск на тип самолёта, на котором хочется летать.

Airbus A320neo — это одна из самых надёжных машин в гражданской авиации. Её давно знают, управлению этой машиной давно учат, поэтому сказать, что это эксклюзив какой-то, точно нельзя. В любом случае пилот, который хотел попасть именно на эту машину, проходил бы ряд проверок. В том числе — полёты с инструктором. За подготовкой лётного состава следят очень строго, и если допускать ошибки, то слетать получится всего раз. Потом отстранение — и либо переучиваться, либо летать на кукурузнике источник Лайфа в авиакомпании

То ли ещё будет

Источники Лайфа в авиакомпаниях сообщили, что помимо S7 Airbus A320neo эксплуатируют две крупные авиакомпании страны — "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии". Эхо задержания (и, скорее всего, последующего ареста) лётного директора S7 может докатиться и до них. Это значит, что вся процедура обучения на некоторые типы самолётов, включая самые популярные в РФ Boeing 737 и Airbus A320/320neo, может попасть под подозрение. В деле, вероятнее всего, совсем скоро начнёт разбираться и Росавиация. Если опасения правоохранителей подтвердятся, а вину Мансура Бадракова докажут в суде, то вполне вероятно, что процедуру лицензирования лётного состава будут пересматривать.