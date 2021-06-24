Московские рестораторы оценили решение временно исключить летние кафе из "бесковидных зон"
Ранее Сергей Собянин подписал указ о том, что веранды можно будет посещать без QR-кода до 12 июля, а не до 28 июня.
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Эксперты по ресторанному бизнесу в беседе с Лайфом назвали правильным решение московских властей, согласно которому летние веранды смогут принимать посетителей без QR-кодов до 12 июля, а не до 28 июня, как было установлено ранее.
"Это облегчит ситуацию, потому что люди не успевают привиться, получить QR-коды. И хоть куда-то их надо пустить. В этом есть, безусловно, плюс", — сказал Сергей Миронов, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.
Однако, по его мнению, правильнее было бы не просто сдвинуть дату, а вообще отменить ограничения для летних веранд. Также Миронов добавляет, что важно оставить рестораны доступными для горожан, так как многие питаются только там.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов солидарен с коллегой в том, что решение властей положительно скажется на ресторанном бизнесе и спасёт часть заведений.
"Это возможность для части ресторанов, у кого есть летние веранды, сохранить выручку и пережить летний сезон. В летний период заведения с верандой это спасёт. И даже если падение выручки будет, то оно будет незначительным", — отметил Прасов.
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Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы переходят на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода. При этом для летних кафе и веранд сделали отсрочку — работать в прежнем режиме без QR-кодов они смогут до 12 июля.
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