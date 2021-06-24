Московские рестораторы оценили решение временно исключить летние кафе из "бесковидных зон"

Эксперты по ресторанному бизнесу в беседе с Лайфом назвали правильным решение московских властей, согласно которому летние веранды смогут принимать посетителей без QR-кодов до 12 июля, а не до 28 июня, как было установлено ранее.

"Это облегчит ситуацию, потому что люди не успевают привиться, получить QR-коды. И хоть куда-то их надо пустить. В этом есть, безусловно, плюс", — сказал Сергей Миронов, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.

Однако, по его мнению, правильнее было бы не просто сдвинуть дату, а вообще отменить ограничения для летних веранд. Также Миронов добавляет, что важно оставить рестораны доступными для горожан, так как многие питаются только там.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов солидарен с коллегой в том, что решение властей положительно скажется на ресторанном бизнесе и спасёт часть заведений.