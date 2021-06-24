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Джонсон настаивает на законности действий британского эсминца в Чёрном море

Британский премьер отвергает любые претензии России ещё и с учётом того, что Соединённое Королевство не признаёт российский статус Крыма.

24 июня, 12:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальный Лондон не лжёт о подробностях инцидента с британским эсминцем Defender в акватории Крыма.

"Согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом", — рассуждает премьер.

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Предупреждения и выстрелы: Британский журналист показал видео с борта эсминца во время провокации у берегов Крыма

Джонсон добавил, что использование международных вод считает полностью оправданным с учётом того факта, что Соединённое Королевство не признаёт российский статус Крыма.

"Для нас совершенно правильно добиваться свободы навигации тем способом, которым мы это сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками", настаивает он.

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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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