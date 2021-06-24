Джонсон настаивает на законности действий британского эсминца в Чёрном море

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальный Лондон не лжёт о подробностях инцидента с британским эсминцем Defender в акватории Крыма.

"Согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом", — рассуждает премьер.

Джонсон добавил, что использование международных вод считает полностью оправданным с учётом того факта, что Соединённое Королевство не признаёт российский статус Крыма.