Джонсон настаивает на законности действий британского эсминца в Чёрном море
Британский премьер отвергает любые претензии России ещё и с учётом того, что Соединённое Королевство не признаёт российский статус Крыма.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что официальный Лондон не лжёт о подробностях инцидента с британским эсминцем Defender в акватории Крыма.
"Согласно моему пониманию ситуации, ударная группа следовала тем маршрутом, которого и следовало ожидать, через международные воды в соответствии с международным правом", — рассуждает премьер.
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Джонсон добавил, что использование международных вод считает полностью оправданным с учётом того факта, что Соединённое Королевство не признаёт российский статус Крыма.
"Для нас совершенно правильно добиваться свободы навигации тем способом, которым мы это сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками", — настаивает он.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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