В МИД РФ предупредили об опасности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем

Инцидент с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender может иметь непредсказуемые последствия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьёзные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.