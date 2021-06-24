В МИД РФ предупредили об опасности эскалации из-за инцидента с британским эсминцем
В ведомстве заявили, что Черноморский регион превращается в арену военного противостояния.
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Инцидент с нарушением морской границы РФ британским эсминцем Defender может иметь непредсказуемые последствия. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Вчера мы видели иллюстрацию преднамеренного, очевидно, инцидента, который может иметь самые серьёзные последствия, в том числе с точки зрения эскалации действий", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
Черноморский регион превращается в арену военного противостояния, а подобные действия могут привести к реальным конфликтам, предупредил Грушко. Он выразил надежду, что все стороны будут сохранять благоразумие, проведут совместный анализ угроз и вызовов и найдут понимание и нормы поведения, исключающие подобные инциденты. Также важно возобновить сотрудничество в сферах общих интересов.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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