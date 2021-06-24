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Матвиенко предположила, когда может улучшиться ситуация с ковидом в России

По оценке спикера Совфеда, обстановка остаётся нестабильной, она меняется изо дня в день.

24 июня, 12:18

Фото © Pixabay

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предположила, что эпидемиологическая ситуация в России улучшится к октябрю. Такое заявление она сделала на заседании оргкомитета третьего Евразийского женского форума, который пройдёт 13–15 октября в очном формате в Санкт-Петербурге.

"Мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остаётся нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но всё-таки я полагаю, что к октябрю ситуация улучшится. Для нас, как для принимающей стороны, важно гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность всех участников и гостей форума", — сказала Матвиенко.

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Она предложила создать отдельную рабочую группу, которая будет мониторить эпидемиологическую ситуацию в России и в тех странах, откуда ожидаются гости. Регулировать количество участников, которые будут присутствовать на форуме, Матвиенко считает необходимым исходя из рекомендации этой группы. Спикер Совфеда добавила, что нужно проработать вопросы тестирования и в случае необходимости оказания медицинской помощи гостям.

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Напомним, с 28 июня власти Москвы переводят все рестораны на "бесковидный" режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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