В США сообщили об исчезновении сведений о первом варианте коронавируса
Речь идёт о генетическом коде штамма ковида, который начал распространяться в городе Ухань в декабре 2019 года.
Фото © AP / ТАСС
Сведения о коронавирусной инфекции и геноме его оригинального варианта были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны. Такую информацию приводит Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Речь идёт о штамме, который был впервые выявлен в городе Ухань в конце 2019 года. Информация о генетическом коде вируса хранилась в базе Национального института здравоохранения США (NIH), её предоставили китайские учёные. Однако затем исследователи из КНР отозвали эти сведения "во избежание расхождений" перед публикацией обновлённой версии.
В NIH подтвердили информацию об удалении сведений, но отказались строить предположения о мотивах отозвавших данные китайских учёных. Аналитики же полагают, что исчезновение первых сведений о SARS-CoV-2 вызывает подозрения. В частности, американский вирусолог Джесси Блум считает, что власти КНР таким образом могли скрыть и другую информацию о вспышке вируса в городе Ухань.
Напомним, к 24 июня основные показатели заболеваемости коронавирусом в России побили три рекорда. Так, за сутки по всей стране выявили 20 182 новых случая — это максимум с 24 января. Также зафиксировано 568 летальных исходов — и это самое большое значение с 28 января. За сутки полностью выздоровело 13 505 человек — это тоже максимум, но с 11 марта.
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