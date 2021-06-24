НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США сообщили об исчезновении сведений о первом варианте коронавируса

Речь идёт о генетическом коде штамма ковида, который начал распространяться в городе Ухань в декабре 2019 года.

24 июня, 11:47
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Сведения о коронавирусной инфекции и геноме его оригинального варианта были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны. Такую информацию приводит Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Речь идёт о штамме, который был впервые выявлен в городе Ухань в конце 2019 года. Информация о генетическом коде вируса хранилась в базе Национального института здравоохранения США (NIH), её предоставили китайские учёные. Однако затем исследователи из КНР отозвали эти сведения "во избежание расхождений" перед публикацией обновлённой версии.

Всё чаще начинается с диареи: Главврач Боткинской больницы рассказал, как изменилось течение ковида

Всё чаще начинается с диареи: Главврач Боткинской больницы рассказал, как изменилось течение ковида

В NIH подтвердили информацию об удалении сведений, но отказались строить предположения о мотивах отозвавших данные китайских учёных. Аналитики же полагают, что исчезновение первых сведений о SARS-CoV-2 вызывает подозрения. В частности, американский вирусолог Джесси Блум считает, что власти КНР таким образом могли скрыть и другую информацию о вспышке вируса в городе Ухань.

Вирусолог из Ухани опровергла версию о лабораторном происхождении ковида

Вирусолог из Ухани опровергла версию о лабораторном происхождении ковида

Напомним, к 24 июня основные показатели заболеваемости коронавирусом в России побили три рекорда. Так, за сутки по всей стране выявили 20 182 новых случая — это максимум с 24 января. Также зафиксировано 568 летальных исходов — и это самое большое значение с 28 января. За сутки полностью выздоровело 13 505 человек — это тоже максимум, но с 11 марта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В ОКР не рассматривают вопрос о принудительной вакцинации спортсменов перед Олимпиадой

сегодня в 11:09

Строители возвели 10-этажный дом всего за 29 часов, и видео шокирует каждого, кто сомневается

сегодня в 11:57

Учёные обнаружили симптом ковида, встречающийся только у мужчин

вчера в 13:08

В МИД Британии назвали "предсказуемо неточной" российскую версию инцидента с эсминцем

сегодня в 12:07

Тяжёлая работа за 2,5 миллиона евро: Кто может заменить Черчесова после позора сборной России на Евро-2020

сегодня в 12:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1