В США сообщили об исчезновении сведений о первом варианте коронавируса

Сведения о коронавирусной инфекции и геноме его оригинального варианта были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны. Такую информацию приводит Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Речь идёт о штамме, который был впервые выявлен в городе Ухань в конце 2019 года. Информация о генетическом коде вируса хранилась в базе Национального института здравоохранения США (NIH), её предоставили китайские учёные. Однако затем исследователи из КНР отозвали эти сведения "во избежание расхождений" перед публикацией обновлённой версии.

В NIH подтвердили информацию об удалении сведений, но отказались строить предположения о мотивах отозвавших данные китайских учёных. Аналитики же полагают, что исчезновение первых сведений о SARS-CoV-2 вызывает подозрения. В частности, американский вирусолог Джесси Блум считает, что власти КНР таким образом могли скрыть и другую информацию о вспышке вируса в городе Ухань.