"Мне очень страшно": Солист Blink-182 шокировал фанатов ужасной новостью, что уже три месяца он борется с раком
Об этом музыкант рассказал в "Инстаграме", решив больше не молчать в ответ на взволнованные вопросы фанатов.
49-летний солист и бас-гитарист популярной панк-рок-группы Blink-182 в последнее время тревожил поклонников редкими фото и постоянным отсутствием в соцсетях. Они не переставали расспрашивать Марка Хоппуса о причинах такой занятости, и наконец кумир ответил. В сториз музыкант обратился к подписчикам, объяснив, что болен раком и ходит на химиотерапию уже три месяца.
Да, у меня рак. Это просто ужасно, и мне очень страшно. Но в то же время мне очень повезло с квалифицированными врачами и родственниками, которые меня поддерживают изо всех сил
Солист Blink-182 не признался, что за разновидность рака его мучает и какие прогнозы врачей. Но, по словам Марка, он с надеждой смотрит в будущее, хоть ему и назначили серьёзное лечение, которое будет длиться не один месяц. "С нетерпением жду того момента, когда избавлюсь от болезни и встречусь с вами на концерте. Люблю вас всех", — закончил своё обращение музыкант.
Чтобы закончить на позитивной ноте, бас-гитарист опубликовал в сториз фото из больницы. На нём он сидел во время химиотерапии возле окна. "Да, здравствуйте, одну порцию лечения от рака, пожалуйста", — подписал снимок он. В комментариях под предыдущими фото поклонники звезды пожелали Марку здоровья и скорейшего выздоровления. Также к ним присоединились и его коллеги из музыкальной индустрии.
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