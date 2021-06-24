НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Настоящим избранником Лободы оказался 50-летний "король" с миллиардным состоянием

Чем больше личная жизнь певицы окутана тайной, тем больше она интересует поклонников. Ранее звезде приписывали роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, однако теперь у неё, похоже, новый возлюбленный.

24 июня, 09:51

Фото © Instagram / lobodaofficial

СМИ раскрыли, что Светлана Лобода уже пару лет "купается в деньгах" миллиардера, "короля duty free" Артура Гранца, пишет телеграм-канал "Немалахов". Эту же информацию "Экспресс-газете" подтвердил и бывший организатор гастролей звезды Стас Пшеницын, который также отметил, что бизнесмен не является отцом младшей дочки певицы.

Фото © Instagram / lobodaofficial, Telegram / "Немалахов"

Фото © Instagram / lobodaofficial, Telegram / "Немалахов"

Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур. Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолёте. Но он не отец Тильды. Его ещё не было рядом, когда Света её родила

Стас Пшеницын

Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

В мае Гранц отмечал в роскошном отеле на Кипре свой 50-летний юбилей — и компанию ему составила 38-летняя Светлана Лобода. Пару и раньше видели вместе на непубличных мероприятиях, а в окружении ходили слухи, что бизнесмен не просто финансирует творчество певицы, но и завёл с ней роман, пишет "Страна.ua". Однако миллиардер любовную связь отрицал.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Фото © Instagram / lobodaofficial

"Король duty free" Артур Гранц владеет магазинами беспошлинной торговли в аэропортах на Украине, а также является совладельцем журнала "Forbes Украина". Ранее он состоял в отношениях с украинской моделью Эвелиной Мамбетовой.

В Сеть слили видео, как Басков целует грудь Ивлеевой, устроив пошлые танцы на дне рождения Галкина

В Сеть слили видео, как Басков целует грудь Ивлеевой, устроив пошлые танцы на дне рождения Галкина

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лобода впервые прокомментировала уход продюсера Крапивиной, которой уже нашла замену

14 июня, 16:00

Иск Земфиры к Гришковцу на 1,5 млн рублей поступил в суд Калининграда

сегодня в 08:33

Участник "Кто хочет стать миллионером" опозорился на первом вопросе, хотя ответ знает даже ребёнок

сегодня в 08:04

Убитые под Тулой воры перед смертью признались бизнесмену в кражах с его склада

сегодня в 10:52

Правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры"

сегодня в 10:51

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1