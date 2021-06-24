Настоящим избранником Лободы оказался 50-летний "король" с миллиардным состоянием
Чем больше личная жизнь певицы окутана тайной, тем больше она интересует поклонников. Ранее звезде приписывали роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, однако теперь у неё, похоже, новый возлюбленный.
СМИ раскрыли, что Светлана Лобода уже пару лет "купается в деньгах" миллиардера, "короля duty free" Артура Гранца, пишет телеграм-канал "Немалахов". Эту же информацию "Экспресс-газете" подтвердил и бывший организатор гастролей звезды Стас Пшеницын, который также отметил, что бизнесмен не является отцом младшей дочки певицы.
Фото © Instagram / lobodaofficial, Telegram / "Немалахов"
Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур. Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолёте. Но он не отец Тильды. Его ещё не было рядом, когда Света её родила
В мае Гранц отмечал в роскошном отеле на Кипре свой 50-летний юбилей — и компанию ему составила 38-летняя Светлана Лобода. Пару и раньше видели вместе на непубличных мероприятиях, а в окружении ходили слухи, что бизнесмен не просто финансирует творчество певицы, но и завёл с ней роман, пишет "Страна.ua". Однако миллиардер любовную связь отрицал.
"Король duty free" Артур Гранц владеет магазинами беспошлинной торговли в аэропортах на Украине, а также является совладельцем журнала "Forbes Украина". Ранее он состоял в отношениях с украинской моделью Эвелиной Мамбетовой.
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