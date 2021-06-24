Настоящим избранником Лободы оказался 50-летний "король" с миллиардным состоянием

Да, у Лободы есть очень богатый мужчина по имени Артур. Уж не знаю, можно ли назвать Свету его женой. По крайней мере, она летает на его личном самолёте. Но он не отец Тильды. Его ещё не было рядом, когда Света её родила

Стас Пшеницын