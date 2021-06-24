Ивлеева подурачилась с подругой в бикини, но настолько естественные фото оказались опасны для сердца

Вечер, мы ныряем в Финский залив с этого самого катера, наши волосы и тело в какой-то масленой основе после воды, лица наши обгорели, мы перевернулись на водном мотике, но! Абсолютно довольны) Питер, люблю тебя! Каждый раз ты абсолютно непредсказуем💕 В целом и общем в Италию можно не лететь…. 😂

Настя Ивлеева