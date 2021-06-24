Ивлеева подурачилась с подругой в бикини, но настолько естественные фото оказались опасны для сердца
Блогерша по-своему подошла к созданию горячего контента, добавив в него порцию юмора, и поклонники оценили её идею по достоинству.
Настя Ивлеева не так часто балует своих подписчиков откровенными фото, поэтому знойные кадры с её отдыха в Санкт-Петербурге набрали 1,1 млн лайков менее чем за сутки. На выложенных в "Инстаграм" фото блогерша веселилась в обществе приятельницы, с которой решила прыгнуть в воду с катера.
Обе девушки надели крошечные чёрные купальники, и Насте предоставилась возможность показать своё рельефное тело. При этом блогерша предпочла выложить не снимки в выигрышных позах с кучей фотошопа, а динамичные кадры с живыми эмоциями.
Вечер, мы ныряем в Финский залив с этого самого катера, наши волосы и тело в какой-то масленой основе после воды, лица наши обгорели, мы перевернулись на водном мотике, но! Абсолютно довольны) Питер, люблю тебя! Каждый раз ты абсолютно непредсказуем💕 В целом и общем в Италию можно не лететь…. 😂
Помимо огромного количества лайков поклонники оставили массу восхищённых комментариев, отмечая, что Настюшка Опасность не только весёлая, но и спортивная девушка с прекрасными формами, над которыми усердно трудится.
Восхитительное тело!⚡️ всё-таки пункт в плане на год "совершенствовать своё тело до подтянутого, спортивного <...>" можно считать выполненным👏🏻
Фото © Instagram / _agentgirl_ / Abdull Artuev
Фигура к морю готова 🙏🏼💪🏽
Ивлеева, я балдею с твоей фигуры💦💔 нескончаемая мотивация для меня совершенствовать себя и своё тело❤️
Настя действительно умеет хорошо проводить время. Недавно она посетила вечеринку по случаю дня рождения Максима Галкина, где устроила страстные танцы с Николаем Басковым, позволившим себе очень пикантный поступок.
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