Глава "Ростеха" рассказал Путину о сроках начала серийного производства МС-21

Глава "Ростеха" обозначил сроки начала серийного производства МС-21. Видео © LIFE

Серийное производство новейшего реактивного пассажирского самолёта МС-21-300 начнётся в России уже в следующем году. Об этом на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В серию [МС-21] мы запустим уже на следующий год", — сказал Чемезов.

Глава "Ростеха" добавил, что при сборке самолёта будет использоваться инновационное крыло, собранное полностью из отечественных материалов, что на этапе сборки позволит стране не зависеть от иностранных партнёров.