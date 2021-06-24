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Глава "Ростеха" рассказал Путину о сроках начала серийного производства МС-21

Сергей Чемезов подчеркнул, что лайнер будет оснащён инновационным крылом отечественного производства.

24 июня, 12:02

Глава "Ростеха" обозначил сроки начала серийного производства МС-21. Видео © LIFE

Серийное производство новейшего реактивного пассажирского самолёта МС-21-300 начнётся в России уже в следующем году. Об этом на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В серию [МС-21] мы запустим уже на следующий год", — сказал Чемезов.

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Глава "Ростеха" добавил, что при сборке самолёта будет использоваться инновационное крыло, собранное полностью из отечественных материалов, что на этапе сборки позволит стране не зависеть от иностранных партнёров.

Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Путиным Чемезов рассказал, что в 2023 году в России на конвейер встанет турбовинтовой самолёт Ил-114-300, который будет оснащён отечественными двигателями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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