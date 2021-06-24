Глава "Ростеха" рассказал Путину о сроках начала серийного производства МС-21
Сергей Чемезов подчеркнул, что лайнер будет оснащён инновационным крылом отечественного производства.
Глава "Ростеха" обозначил сроки начала серийного производства МС-21. Видео © LIFE
Серийное производство новейшего реактивного пассажирского самолёта МС-21-300 начнётся в России уже в следующем году. Об этом на встрече с главой государства Владимиром Путиным заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"В серию [МС-21] мы запустим уже на следующий год", — сказал Чемезов.
Глава "Ростеха" добавил, что при сборке самолёта будет использоваться инновационное крыло, собранное полностью из отечественных материалов, что на этапе сборки позволит стране не зависеть от иностранных партнёров.
Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Путиным Чемезов рассказал, что в 2023 году в России на конвейер встанет турбовинтовой самолёт Ил-114-300, который будет оснащён отечественными двигателями.
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