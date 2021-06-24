Глава "Ростеха" рассказал, когда Ил-114-300 будет запущен в серийное производство
Как отмечалось ранее, до 2030 года Россия планирует собрать около сотни таких лайнеров.
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Серийное производство российского самолёта Ил-114-300 начнётся в 2023 году. Как сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, лайнеры будут оснащаться отечественными двигателями.
"Да, обязательно. В 2023 году будет Ил-114 с нашим двигателем. Он пойдёт уже в серию", — сказал он.
По словам Чемезова, сертификационные испытания двигателей завершатся в начале следующего года. Глава "Ростеха" добавил, что новым самолётом уже заинтересовались региональные авиакомпании, поскольку технические особенности позволяют сажать его не только на бетонные ВПП, но и на грунт.
Напомним, что новейший пассажирский региональный турбовинтовой самолёт Ил-114-300 свой первый полёт совершил в декабре прошлого года. Как сообщал глава Минпромторга, до 2030 года планируется производство 100 таких машин.
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