Глава "Ростеха" рассказал, когда Ил-114-300 будет запущен в серийное производство

Серийное производство российского самолёта Ил-114-300 начнётся в 2023 году. Как сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, лайнеры будут оснащаться отечественными двигателями.

"Да, обязательно. В 2023 году будет Ил-114 с нашим двигателем. Он пойдёт уже в серию", — сказал он.

По словам Чемезова, сертификационные испытания двигателей завершатся в начале следующего года. Глава "Ростеха" добавил, что новым самолётом уже заинтересовались региональные авиакомпании, поскольку технические особенности позволяют сажать его не только на бетонные ВПП, но и на грунт.