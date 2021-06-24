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Опубликовано 24 июня 2021, 11:22

ВЭФ-2021 проведут в гибридном формате

Фото © Сайт ВЭФ

Фото © Сайт ВЭФ

Организаторы ожидают очного участия гостей высокого уровня. На мероприятии примут меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Восточный экономический форум, запланированный на 2–4 сентября, в нынешнем году состоится в гибридном формате, некоторые гости высокого уровня могут включиться онлайн. Об этом сообщается на сайте ВЭФ.

"Восточный экономический форум станет вторым после ПМЭФ крупным международным мероприятием в текущем году, который пройдёт в гибридном формате. Мы ожидаем участия гостей высокого уровня как в традиционном — очном, — так и в онлайн-формате", — сказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

Также организаторы примут меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, будет организовано обязательное ПЦР-тестирование участников, а количество пунктов в Москве и Владивостоке увеличат. Кроме того, можно будет опираться на положительный опыт подготовки ПМЭФ-2021.

В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира
В ПМЭФ приняли участие 13 тысяч человек из 140 стран мира

Ранее были названы сроки проведения следующего ПМЭФ. Он станет для России юбилейным, 25-м форумом в таком формате.

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Артур Лапсаков
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