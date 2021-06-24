В России предложили ввести временные пошлины на экспорт металла

Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы, они будут действовать с 1 августа по 31 декабря текущего года. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников.

"По итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином и другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары чёрной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно, то есть на пять месяцев", — сказал он в ходе заседания правительства.

По словам Решетникова, пошлину планируется сделать комбинированной. Она будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, её будут рассчитывать как минимальную ставку за тонну продукции. За время действия пошлины планируется разработать постоянный механизм для аккумулирования части прибыли в этой сфере в бюджет и создать благоприятную конъюнктуру, если подобное произойдёт в дальнейшем.

При этом предлагается распространить меру на экспорт исключительно за пределы Евразийского экономического союза, а в страны — участники ЕАЭС поставлять продукцию без пошлин. Для этого необходимо провести переговоры с партнёрами из ЕАЭС, чтобы те не реэкспортировали металлы через свою территорию, добавил глава Минэкономразвития. Он заметил, что для запуска механизма постановление должно быть готово и подписано не позднее 30 июля. И если премьер-министр Михаил Мишустин одобрит его, комиссия по таможенно-тарифному регулированию будет создана оперативно.