Кабмин поручил рассмотреть возможность введения временного запрета на экспорт бензина

Так, министерству необходимо рассмотреть целесообразность введения временного запрета экспорта бензина и изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры.

Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нужно проработать возможность увеличения на 1% минимально допустимого объёма продажи бензина (с 11 до 12%) и дизеля (с 7,5 до 8,5%) на бирже. ФАС, в свою очередь, поручили разработать инструмент по контролю за исполнением этого поручения со стороны участников топливного рынка, а совместно с АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) подготовить изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами и предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.