Кабмин поручил рассмотреть возможность введения временного запрета на экспорт бензина
Кроме того, Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе нужно увеличить объём продаж топлива на бирже на 1%.
Фото © Pixabay
Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго подготовить ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке топлива. Об этом сообщает Правительство РФ.
"Необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке", — говорится в записи на сайте кабмина.
Так, министерству необходимо рассмотреть целесообразность введения временного запрета экспорта бензина и изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры.
Дизель на бирже побил исторический рекорд: Как теперь изменятся цены на бензин, стоимость продуктов и товаров
Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) нужно проработать возможность увеличения на 1% минимально допустимого объёма продажи бензина (с 11 до 12%) и дизеля (с 7,5 до 8,5%) на бирже. ФАС, в свою очередь, поручили разработать инструмент по контролю за исполнением этого поручения со стороны участников топливного рынка, а совместно с АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" (СПбМТСБ) подготовить изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами и предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.
Ранее сообщалось, что цена на дизтопливо на бирже достигла исторического максимума. При этом в Минэнерго не увидели проблем из-за рекордного роста. Нехватка солярки на российских заправках в принципе исключена, отметили в ведомстве.
Комментариев: 0