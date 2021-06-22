Роспотребнадзор не нашёл в морской воде у берегов Ялты холерных вибрионов
Однако купаться в ней запрещено, также жителям нельзя использовать водопроводную воду для приготовления пищи.
Фото © Сайт Администрации Ялты
В морской воде в Ялте после обследования не обнаружено холерных вибрионов. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Никакого холерного вибриона в морской воде нет. С первого дня кратно увеличены пробы морской воды. На сегодня отобрано 38 проб", — сказала Пеньковская.
Она уточнила, что информация из социальных сетей не соответствует действительности. Однако купаться в этой воде пока нельзя, учитывая её мутность. Риски распространения инфекции в регионе сохраняются через водопроводную воду, добавила представитель ведомства, поэтому специалисты запрещают пользоваться ею для приготовления пищи, а общепиту рекомендовано перейти на одноразовую посуду.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей. Число пострадавших от стихии к данному моменту увеличилось до 54.
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