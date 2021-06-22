Роспотребнадзор не нашёл в морской воде у берегов Ялты холерных вибрионов

В морской воде в Ялте после обследования не обнаружено холерных вибрионов. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Никакого холерного вибриона в морской воде нет. С первого дня кратно увеличены пробы морской воды. На сегодня отобрано 38 проб", — сказала Пеньковская.

Она уточнила, что информация из социальных сетей не соответствует действительности. Однако купаться в этой воде пока нельзя, учитывая её мутность. Риски распространения инфекции в регионе сохраняются через водопроводную воду, добавила представитель ведомства, поэтому специалисты запрещают пользоваться ею для приготовления пищи, а общепиту рекомендовано перейти на одноразовую посуду.