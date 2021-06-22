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Роспотребнадзор не нашёл в морской воде у берегов Ялты холерных вибрионов

Однако купаться в ней запрещено, также жителям нельзя использовать водопроводную воду для приготовления пищи.

22 июня, 18:11
<p>Фото © <a href="https://yalta.rk.gov.ru/ru/article/show/18080" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт Администрации Ялты</a></p>

Фото © Сайт Администрации Ялты

В морской воде в Ялте после обследования не обнаружено холерных вибрионов. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Никакого холерного вибриона в морской воде нет. С первого дня кратно увеличены пробы морской воды. На сегодня отобрано 38 проб", — сказала Пеньковская.

Она уточнила, что информация из социальных сетей не соответствует действительности. Однако купаться в этой воде пока нельзя, учитывая её мутность. Риски распространения инфекции в регионе сохраняются через водопроводную воду, добавила представитель ведомства, поэтому специалисты запрещают пользоваться ею для приготовления пищи, а общепиту рекомендовано перейти на одноразовую посуду.

Морскую воду у Ялты признали непригодной для купания

Морскую воду у Ялты признали непригодной для купания

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей. Число пострадавших от стихии к данному моменту увеличилось до 54.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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