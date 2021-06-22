Коллапс произошёл в метро Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге произошёл коллапс на второй (синей) линии метро. Движение по ветке уже восстановлено, сообщили в пресс-службе подземки.

"В 20:37 мск движение на линии два осуществляется в полном объёме, все станции открыты для входа и выхода пассажиров", — говорится в сообщении.

В петербургской подземке уточнили, что сбой произошёл около 18:00 мск. Для пассажиров были закрыты несколько станций синей ветки, в том числе и конечная станция. Причиной сбоя движения в метро стал пробитый кабель в районе "Парнаса". Всего, по данным городского Комитета по транспорту, эвакуировали 252 человека, никто не пострадал. Также была усилена работа надземного транспорта, чтобы развезти людей.