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В Минэнерго не увидели проблем в рекордном росте цен на дизельное топливо

Нехватка солярки на российских заправках в принципе исключена, отметили в ведомстве. По словам представителя министерства, на данный момент внутренний рынок находится в стабильном состоянии.

16 июня, 07:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. Об этом заявили в Министерстве энергетики России, комментируя выросшие до исторического максимума биржевые цены на солярку.

"Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления", — уточнили в министерстве.

В связи с этим нехватка дизельного топлива на российских заправках в принципе исключена, отметили в Минэнерго. По словам представителя министерства, на данный момент внутренний рынок находится в стабильном состоянии, однако в то же время он подвержен такому фактору, как изменение мировых цен на нефть и экспортных цен на европейских рынках и АТР.

Ранее сообщалось, что цена на дизтопливо на бирже достигла исторического максимума. Сейчас его стоимость составляет 52,6 тысячи рублей за тонну. Специалисты связывают это с ростом цен в Евросоюзе. Участники рынка также уже начали высказывать опасения, что это может привести к росту цен на топливо в России, а также к подорожанию других товаров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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