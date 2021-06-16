В Минэнерго не увидели проблем в рекордном росте цен на дизельное топливо

Динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. Об этом заявили в Министерстве энергетики России, комментируя выросшие до исторического максимума биржевые цены на солярку.

"Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления", — уточнили в министерстве.

В связи с этим нехватка дизельного топлива на российских заправках в принципе исключена, отметили в Минэнерго. По словам представителя министерства, на данный момент внутренний рынок находится в стабильном состоянии, однако в то же время он подвержен такому фактору, как изменение мировых цен на нефть и экспортных цен на европейских рынках и АТР.