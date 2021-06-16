СК Белоруссии призвал Дурова заблокировать телеграм-каналы с личными данными силовиков
В ведомстве обратили внимание на призывы к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и их семей.
Фото © VK / Павел Дуров
Следственный комитет Белоруссии направил письмо основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, оно касается экстремистской деятельности ряда телеграм-каналов, в которых размещались личные данные белорусских силовиков.
"Публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, их детей и близких родственников", — уточнили в СК.
В результате сравнения деструктивных телеграм-каналов в Белоруссии и России было установлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении правоохранителей и их семей, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим СК Белоруссии ожидает объективной оценки со стороны команды мессенджера.
Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссии ещё один телеграм-канал признали экстремистским. Отмечается, что пользователи ресурса неоднократно размещали на нём соответствующие материалы, а администрация не принимала мер для предотвращения их публикации.
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