СК Белоруссии призвал Дурова заблокировать телеграм-каналы с личными данными силовиков

Следственный комитет Белоруссии направил письмо основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, оно касается экстремистской деятельности ряда телеграм-каналов, в которых размещались личные данные белорусских силовиков.

"Публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, их детей и близких родственников", — уточнили в СК.

В результате сравнения деструктивных телеграм-каналов в Белоруссии и России было установлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении правоохранителей и их семей, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим СК Белоруссии ожидает объективной оценки со стороны команды мессенджера.