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СК Белоруссии призвал Дурова заблокировать телеграм-каналы с личными данными силовиков

В ведомстве обратили внимание на призывы к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и их семей.

16 июня, 07:30
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/durov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Дуров</a></p>

Фото © VK / Павел Дуров

Следственный комитет Белоруссии направил письмо основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, оно касается экстремистской деятельности ряда телеграм-каналов, в которых размещались личные данные белорусских силовиков.

"Публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, их детей и близких родственников", — уточнили в СК.

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В результате сравнения деструктивных телеграм-каналов в Белоруссии и России было установлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении правоохранителей и их семей, подчеркнули в ведомстве. В связи с этим СК Белоруссии ожидает объективной оценки со стороны команды мессенджера.

Ранее Лайф рассказывал, что в Белоруссии ещё один телеграм-канал признали экстремистским. Отмечается, что пользователи ресурса неоднократно размещали на нём соответствующие материалы, а администрация не принимала мер для предотвращения их публикации.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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