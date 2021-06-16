Захарова в трёх словах описала новую стратегию Евросоюза в отношении России
По её словам, она основана на нескольких принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении Москвы и назвала её базовые принципы. Она напомнила, что её подготовил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель специально к саммиту в Брюсселе, назначенному на 24–25 июня.
"Новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза... будет основана на трёх базовых принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Представляете себе человека, который предлагает вам отношения на принципах "отталкивать, сдерживать и взаимодействовать"? Не представляете? А это Боррель", — написала она в "Телеграме".
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