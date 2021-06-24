В Ленобласти годовалый ребёнок выполз на проезжую часть

Младенец выполз на проезжую часть в Ленобласти. Видео © VK / "Питер Решает"

В городе Кудрово Ленинградской области мужчина ехал по улице Столичной, когда около дома № 5 перед ним на дорогу выполз малыш. Момент инцидента попал на видеорегистратор.

По словам очевидца, взрослых рядом с ребёнком не было. Мужчина окликнул людей на ближайшей детской площадке, и лишь после этого нашёлся родитель малыша. В пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти сообщили, что по данному инциденту проводится доследственная проверка.

"После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение", — уточнили в управлении.