В Ленобласти годовалый ребёнок выполз на проезжую часть
Водитель вовремя заметил малыша и затормозил. По его словам, в момент инцидента родителей мальчика рядом не было.
Младенец выполз на проезжую часть в Ленобласти. Видео © VK / "Питер Решает"
В городе Кудрово Ленинградской области мужчина ехал по улице Столичной, когда около дома № 5 перед ним на дорогу выполз малыш. Момент инцидента попал на видеорегистратор.
По словам очевидца, взрослых рядом с ребёнком не было. Мужчина окликнул людей на ближайшей детской площадке, и лишь после этого нашёлся родитель малыша. В пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти сообщили, что по данному инциденту проводится доследственная проверка.
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"После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение", — уточнили в управлении.
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