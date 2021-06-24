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ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

Под ограничения попали калийные удобрения, нефтепродукты, табачные изделия.

24 июня, 11:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз ввёл новые экономические санкции против Белоруссии, они включают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, запрет на передачу технологий и оборудования для слежения в Интернете, продукции военного и двойного назначения. О новых ограничениях объявил Совет ЕС.

Кроме того, Белоруссии закрыт доступ на финансовые рынки ЕС, а также действует запрет на услуги страхования для властей республики. Помимо того, Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.

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А 21 июня Евросоюз внёс в чёрный список ещё 78 физических и восемь юридических лиц, связанных с Белоруссией. Так, под санкциями оказались заводы МАЗ и БелАЗ, а также "Белаэронавигация".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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