ЕС ввёл секторальные санкции против Белоруссии

Евросоюз ввёл новые экономические санкции против Белоруссии, они включают запрет на торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями и сырьём для них, запрет на передачу технологий и оборудования для слежения в Интернете, продукции военного и двойного назначения. О новых ограничениях объявил Совет ЕС.

Кроме того, Белоруссии закрыт доступ на финансовые рынки ЕС, а также действует запрет на услуги страхования для властей республики. Помимо того, Европейский инвестиционный банк остановит выплаты по любым проектам в белорусском госсекторе.