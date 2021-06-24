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Убийцы Михаила Круга вновь предстанут перед судом

Все они являются членами ОПГ "Тверские волки" и обвиняются в преступлениях 15-летней давности.

24 июня, 11:18
<p>Фото © <a href="https://akcenty.com.ua/world/31003-ubiyca-kruga-vyvalil-mrachnye-detali-poslednih-mgnoveniy-zhizni-shansone-on-eshche-borolsya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Акценты</a></p>

Фото © Акценты

Убийцы Михаила Круга вновь предстанут перед судом за преступления, которые вскрылись в ходе расследования смерти шансонье. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда Твери.

На скамье подсудимых шесть человек: Агеев А.А., Баскаков Д.В., Осипов А.А., Соболев Я.Ю., Желтов М.Н. и Ильин Б.Ю. Все они являются членами ОПГ "Тверские волки" и обвиняются в преступлениях 15-летней давности. Как сообщали ранее СМИ, речь идёт о четырёх убийствах, когда жертвами киллеров стали три бизнесмена и один криминальный авторитет чеченской диаспоры. Отмечалось, что трое обвиняемых были заказчиками, ещё трое — исполнителями.

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Напомним, Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в собственном доме, в который ворвалось несколько грабителей. Как позже выяснили следователи, убийцей оказался член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, которого позже убил другой участник преступной группировки — Александр Осипов, отомстив таким образом за убийство своего кумира. Именно он числится среди шестерых подсудимых, которые вскоре предстанут перед судом.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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