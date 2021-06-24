Убийцы Михаила Круга вновь предстанут перед судом за преступления, которые вскрылись в ходе расследования смерти шансонье. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда Твери.

На скамье подсудимых шесть человек: Агеев А.А., Баскаков Д.В., Осипов А.А., Соболев Я.Ю., Желтов М.Н. и Ильин Б.Ю. Все они являются членами ОПГ "Тверские волки" и обвиняются в преступлениях 15-летней давности. Как сообщали ранее СМИ, речь идёт о четырёх убийствах, когда жертвами киллеров стали три бизнесмена и один криминальный авторитет чеченской диаспоры. Отмечалось, что трое обвиняемых были заказчиками, ещё трое — исполнителями.