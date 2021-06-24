Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов не знает, целенаправленно ли подделывали номера именно его служебной машины, или это просто совпадение. По мнению депутата, злоумышленнику могло быть известно о владельце авто. Об этом Лайфу рассказал сам политик и пояснил, что сразу после случившегося обратился в МВД.

"Мы сделали запрос в МВД. А то, не дай бог, на той машине совершат правонарушение, преступление, а все подумают, что это депутат нарушает закон", — заявил Неверов.

Лидер фракции "Единая Россия" также выразил благодарность МВД за оперативное решение проблемы.