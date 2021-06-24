"Подумают, что депутат нарушает": Неверов объяснил обращение в МВД из-за подделки номеров своей служебной машины
Политик при этом выразил благодарность министерству за оперативное решение проблемы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов не знает, целенаправленно ли подделывали номера именно его служебной машины, или это просто совпадение. По мнению депутата, злоумышленнику могло быть известно о владельце авто. Об этом Лайфу рассказал сам политик и пояснил, что сразу после случившегося обратился в МВД.
"Мы сделали запрос в МВД. А то, не дай бог, на той машине совершат правонарушение, преступление, а все подумают, что это депутат нарушает закон", — заявил Неверов.
Лидер фракции "Единая Россия" также выразил благодарность МВД за оперативное решение проблемы.
Напомним, неизвестный подделал номера служебного авто лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова и собрал штрафы за нарушения ПДД, которые были зафиксированы в Крыму и других регионах. Взглянув на штрафы, водитель обратил внимание на одну деталь, которая доказала его невиновность.
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