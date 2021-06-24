НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Грамотно и безопасно": Главком ВМФ оценил действия российского флота после нарушения британским эсминцем границы

Адмирал отметил провокационные шаги командования корабля и указал на отсутствие у него благоразумия.

24 июня, 11:53
<p>Фото © <a href="http://almaz-kb.ru/products/voennogo-naznacheniya/korabli-i-katera-dlya-okhrany-morskikh-granits/proekt-10410-pogranichnyy-storozhevoy-korabl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">almaz-kb.ru</a></p>

Фото © almaz-kb.ru

Российский флот действовал грамотно и безопасно в истории с провокацией британского эсминца Defender в акватории Крыма. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

"Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, для того чтобы не допустить развития этого безумия со стороны командования корабля Великобритании", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Евменов отметил нахождение авиации в режиме повышенной готовности и выполнение задачи после получения приказа, благодаря чему эсминец отвернул. Главком также посетовал на отсутствие благоразумия у командования британского корабля, однако уточнил, что в его профессионализме сомнений быть не может, следовательно, произошедшее было спланированной провокацией.

В Кремле назвали сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем

В Кремле назвали сознательной провокацией инцидент с британским эсминцем

"Зашли, как поведут себя, пограничный корабль выходил и с ними на связь, доводил информацию, что они находятся вблизи государственной границы и при пересечении будет применено оружие", — сказал Евменов, заметив, что реакция последовала только после нескольких выстрелов.

По словам адмирала, подобные попытки нарушения границ были и во времена СССР, в том числе и в Чёрном море, но тогда оружие не применялось и нарушителей отгоняли способом навала. Евменов констатировал, что время так ничему их и не научило.

МИД заявил о готовности России защищать свои границы военными методами

МИД заявил о готовности России защищать свои границы военными методами

Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МИД заявил о готовности России защищать свои границы военными методами

сегодня в 07:32

В МИД Британии назвали "предсказуемо неточной" российскую версию инцидента с эсминцем

сегодня в 12:07

Главком ВМФ России счёл инцидент с британским эсминцем наглым вызовом

сегодня в 08:19

Матвиенко предположила, когда может улучшиться ситуация с ковидом в России

сегодня в 12:18

Тяжёлая работа за 2,5 миллиона евро: Кто может заменить Черчесова после позора сборной России на Евро-2020

сегодня в 12:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1