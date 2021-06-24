"Грамотно и безопасно": Главком ВМФ оценил действия российского флота после нарушения британским эсминцем границы
Адмирал отметил провокационные шаги командования корабля и указал на отсутствие у него благоразумия.
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Российский флот действовал грамотно и безопасно в истории с провокацией британского эсминца Defender в акватории Крыма. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.
"Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, для того чтобы не допустить развития этого безумия со стороны командования корабля Великобритании", — приводит его слова телеканал "Звезда".
Евменов отметил нахождение авиации в режиме повышенной готовности и выполнение задачи после получения приказа, благодаря чему эсминец отвернул. Главком также посетовал на отсутствие благоразумия у командования британского корабля, однако уточнил, что в его профессионализме сомнений быть не может, следовательно, произошедшее было спланированной провокацией.
"Зашли, как поведут себя, пограничный корабль выходил и с ними на связь, доводил информацию, что они находятся вблизи государственной границы и при пересечении будет применено оружие", — сказал Евменов, заметив, что реакция последовала только после нескольких выстрелов.
По словам адмирала, подобные попытки нарушения границ были и во времена СССР, в том числе и в Чёрном море, но тогда оружие не применялось и нарушителей отгоняли способом навала. Евменов констатировал, что время так ничему их и не научило.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины. Там также добавили, что экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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