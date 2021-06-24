Российский флот действовал грамотно и безопасно в истории с провокацией британского эсминца Defender в акватории Крыма. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

"Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, для того чтобы не допустить развития этого безумия со стороны командования корабля Великобритании", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Евменов отметил нахождение авиации в режиме повышенной готовности и выполнение задачи после получения приказа, благодаря чему эсминец отвернул. Главком также посетовал на отсутствие благоразумия у командования британского корабля, однако уточнил, что в его профессионализме сомнений быть не может, следовательно, произошедшее было спланированной провокацией.

"Зашли, как поведут себя, пограничный корабль выходил и с ними на связь, доводил информацию, что они находятся вблизи государственной границы и при пересечении будет применено оружие", — сказал Евменов, заметив, что реакция последовала только после нескольких выстрелов.