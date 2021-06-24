Экологи призвали россиян ответственно относиться к покупке "бесполезных поп-итов"

Экологи обеспокоены возрастающей популярностью современных антистресс-игрушек, так как поп-иты и симпл-димплы производят из силикона и ABS-пластика. В России сейчас нет достаточно развитой инфраструктуры, с помощью которой пластик можно было бы выделить из состава игрушки и переработать. Как только тренд пройдёт, они отправятся на мусорные полигоны, сообщают экологи телеканалу "360".

"Призываем ответственно относиться к покупкам, особенно к покупкам таких бесполезных вещей, не только взрослых, но и детей", — обратился к россиянам генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По мнению эксперта, обсуждать такие проблемы особенно важно с детьми, так как они быстрее улавливают экологические инициативы и поддерживают осознанное потребление. Также Буцаев рассказал, что к 2030 году Россия планирует прийти к 100%-ной сортировке отходов в рамках национального проекта "Экология".