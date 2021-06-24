В МИД Британии назвали "предсказуемо неточной" российскую версию инцидента с эсминцем
Глава ведомства утверждает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины.
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По британскому эсминцу Defender в районе мыса Фиолент в Крыму не было произведено ни одного выстрела, сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он назвал российскую версию событий в Чёрном море "предсказуемо неточной".
"Корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом", — цитирует британского министра агентство Reuters.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. Также о нестыковках в версиях Лондона заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
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