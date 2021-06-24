Сомнолог назвал два способа избежать бессонницы в жару

Высокая температура значительно ухудшает качество сна. Врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал Лайфу, что нужно делать во время жарких летних дней, чтобы высыпаться. По словам эксперта, нужно бороться с двумя основными факторами: повышением температуры и обезвоживанием.

"Необходимо к таким моментам готовиться заранее, желательно, чтобы было кондиционирование воздуха. Если у человека нет такой возможности, находить те места, где он может спать в прохладе, например на даче", — отмечает эксперт.

Температура воздуха должна быть хотя бы на уровне 18–21 градуса, добавляет Калинкин. Помимо того, проблемы со сном поможет побороть поддержание влажности в комнате. Если окна выходят на юг, эксперт советует зашторивать их в течение дня белой тканью, периодически увлажняя материал. Врач советует также пить достаточно жидкости.

Однако, по словам сомнолога, если проблемы со сном наблюдались и до наступления жаркой погоды, то при высоких температурах бессонница будет протекать в более тяжёлой степени.