В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "дельта плюс"
Всего в стране выявлено около 40 заражённых этой новой опасной мутацией коронавируса.
Фото: © flickr / Gwydion M. Williams
Первый случай смерти человека от штамма коронавируса "дельта плюс" произошёл в индийском штате Мадхья-Прадеш. Как уточнил министр штата Вишвас Саранг, погибшая женщина не прошла вакцинацию от ковида.
"Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошёл вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — отметил Вишвас Саранг, добавив, что всего в стране выявлено около 40 заражённых этой мутацией.
Напомним, Минздрав Индии ранее предупредил об опасности штамма коронавируса, который получил название "дельта плюс". Новый вариант ковида "вызывает беспокойство", ведь он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, штамм коронавируса "дельта плюс" в России пока отсутствует.
Комментариев: 0