В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "дельта плюс"

"Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошёл вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — отметил Вишвас Саранг, добавив, что всего в стране выявлено около 40 заражённых этой мутацией.