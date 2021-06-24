НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" умерла в возрасте 53 лет

Инна Волгина была артисткой театра имени Андрея Миронова, где сыграла ведущие роли в самых знаковых спектаклях.

24 июня, 13:22
<p>Инна Волгина. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-3793854_12990?z=photo-3793854_457243624/wall-3793854_12990" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр им. Андрея Миронова</a></p>

Инна Волгина. Фото © VK / Театр им. Андрея Миронова

В Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет скончалась актриса Инна Волгина. Информация о её кончине появилась на странице театра "Русская антреприза" во "ВКонтакте". О причинах смерти не сообщается.

"Актриса до мозга костей, жадная до работы, чувствующая сок жизни, всегда волнующая и взволнованная. Продолжательница настоящей ленинградско-петербургской актёрской династии. Актриса-молния. Друг. Светлая память. Но понимания и принятия этого ухода сейчас нет", — говорится в сообщении.

Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище

Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронили на Троекуровском кладбище

Инна Волгина родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Более двадцати лет прослужила в театре "Балтийский дом". Играла главные роли в таких постановках, как "Бег", "Красавец-мужчина", "Шляпка", "Грабёж", "Дни нашей жизни" и других в театре "Русская антреприза" им. Андрея Миронова. Снялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Ментовские войны".

Ранее на 97-м году жизни скончался советский и российский телерадиоведущий, народный артист России Виктор Балашов. Именно он 12 апреля 1961 года первым объявил о полёте Юрия Гагарина в космос.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Звезда "Беверли-Хиллз" появилась на публике, и фанаты с трудом узнали её опухшее лицо со впадинами

вчера в 06:50

Названа причина смерти основателя компании McAfee в испанской тюрьме

вчера в 21:56

Фестиваль "Жара" продолжится в онлайн-формате

сегодня в 13:19

В Израиле 40% новых случаев ковида приходится на вакцинированных людей

сегодня в 13:38

Толстяк сбросил 90 кг, но так и не стал счастливым из-за обвисшей кожи, которая похожа теперь на мешок

сегодня в 13:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1