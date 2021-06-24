Актриса из сериала "Улицы разбитых фонарей" умерла в возрасте 53 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет скончалась актриса Инна Волгина. Информация о её кончине появилась на странице театра "Русская антреприза" во "ВКонтакте". О причинах смерти не сообщается.

"Актриса до мозга костей, жадная до работы, чувствующая сок жизни, всегда волнующая и взволнованная. Продолжательница настоящей ленинградско-петербургской актёрской династии. Актриса-молния. Друг. Светлая память. Но понимания и принятия этого ухода сейчас нет", — говорится в сообщении.

Инна Волгина родилась в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Более двадцати лет прослужила в театре "Балтийский дом". Играла главные роли в таких постановках, как "Бег", "Красавец-мужчина", "Шляпка", "Грабёж", "Дни нашей жизни" и других в театре "Русская антреприза" им. Андрея Миронова. Снялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Ментовские войны".