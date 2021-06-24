В Израиле 40% новых случаев ковида приходится на вакцинированных людей

В Израиле 40% новых случаев заражения ковидом приходится на вакцинированных людей. Это связано с большей заразностью проникнувшего в страну индийского дельта-штамма, считают в Минздраве. Французская газета Le Figaro опубликовала статью, в которой проанализировала эпидемиологическую ситуацию в Израиле.

Автор статьи пришёл к выводу, что вакцинацию в Израиле нельзя назвать провальной, несмотря на такие показатели. В стране ещё не был достигнут коллективный иммунитет, а вакцина не даёт 100%-ной защиты от передачи вируса, напомнил он. Аналитик также напомнил, что индийский штамм намного опаснее предыдущего.

По мнению автора, вакцинация должна иметь два различных результата: сократить число тяжёлых пациентов с ковидом и смертельных исходов. Согласно его наблюдениям, кривая заболеваемости ползёт резко вверх, а линия летальных исходов от коронавируса остаётся неизменно горизонтальной. Таким образом, благодаря массовой вакцинации распространение индийского варианта ковида не приводит к росту смертности.