Нарушение российских границ британским эсминцем обсудят в ОБСЕ
В Лондоне настаивают, что корабль двигался в территориальных водах Украины и никаких предупредительных выстрелов экипаж в свою сторону не заметил.
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Россия намерена поднять в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем у берегов Крыма. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.
"Обязательно. Даже в нескольких форматах", — заявил он.
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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное.
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