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Нарушение российских границ британским эсминцем обсудят в ОБСЕ

В Лондоне настаивают, что корабль двигался в территориальных водах Украины и никаких предупредительных выстрелов экипаж в свою сторону не заметил.

24 июня, 13:59
<p>Фото © Andrew Matthews / PA Images via Getty Images</p>

Фото © Andrew Matthews / PA Images via Getty Images

Россия намерена поднять в ОБСЕ вопрос об инциденте с британским эсминцем у берегов Крыма. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

"Обязательно. Даже в нескольких форматах", — заявил он.

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Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту, утверждает обратное.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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