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Зеленский ввёл санкции в отношении десятков банков России

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о решении ЕС и США, а также предложить им ввести аналогичные ограничительные меры.

24 июня, 14:10
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-proviv-zasidannya-rnbo-na-yakomu-bulo-sh-69105" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции в отношении ряда российских банков. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте лидера Незалежной.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в тексте указа.

К документу прилагается вложение, в котором перечислены 55 финансовых организаций из России, Донецка и Луганска. Среди них, в частности, Сбер, "Газпромбанк" и ВТБ. Украинскому кабмину поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а МИД — проинформировать компетентные органы стран ЕС, США и других государств о применении ограничений, а также предложить им ввести аналогичные меры.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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