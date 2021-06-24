Зеленский ввёл санкции в отношении десятков банков России
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать о решении ЕС и США, а также предложить им ввести аналогичные ограничительные меры.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие санкции в отношении ряда российских банков. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте лидера Незалежной.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сказано в тексте указа.
К документу прилагается вложение, в котором перечислены 55 финансовых организаций из России, Донецка и Луганска. Среди них, в частности, Сбер, "Газпромбанк" и ВТБ. Украинскому кабмину поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, а МИД — проинформировать компетентные органы стран ЕС, США и других государств о применении ограничений, а также предложить им ввести аналогичные меры.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине задумались о полном прекращении сообщения с Россией из-за коронавируса. Пока там обсуждается введение обязательного ПЦР-тестирования по возвращении из РФ.
Комментариев: 0